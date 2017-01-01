Güveçte Orman Kebabı Malzemeler
500 gr dana kuşbaşı
300 gr bezelye
3 adet havuç
1 adet kuru soğan
2 adet patates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz
Karabiber
Güveçte Orman Kebabı Hamuru
500 gr un
Bir tutam tuz
Aldığı kadar su
Güveçte Orman Kebabı Nasıl Yapılır?
Etinizi haşlayın. Sıvıyağ eklediğiniz tencerenize sırasıyla küp küp doğradığımız soğan, havuç, patatesleri soteleyin. Biber-domates salçası, haşladığınız etleri, sıcak su ekleyip pişirin. En son tuz, karabiber ve haşlanmış bezelyeleri ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Hamuru İçin; un, tuz ve aldığı kadar suyu geniş bir kaba alıp yoğurun. Merdane ile hamurunuzu açın. Yemeğinizi güveç kabına yerleştirin. Üzerine açtığınız hamurunuzu kapak gibi kapatın. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.
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