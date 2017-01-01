Parmesanlı mücver malzemeler
4 adet pırasa
2 adet havuç
1 demet dereotu
Yarım demet taze soğan
1 su bardağı mısır
4 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
Bir tutam tuz
Aldığı kadar un
Parmesanlı mücver nasıl hazırlanır?
Karıştırma kabına küçük küçük doğradığınız pırasaları, taze soğanları, rendelediğiniz havuçları, incecik kıydığınız dereotunu, mısır, yumurtaları, kabartma tozu, tuz, parmesan peyniri ve aldığı kadar un ekleyip iyice karıştırın. Sıvıyağ eklediğiniz tavanıza hazırladığınız harçtan kaşık kaşık koyup arada çevirerek kızartın. Afiyet olsun.
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