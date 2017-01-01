Parmesanlı mücver malzemeler

4 adet pırasa

2 adet havuç

1 demet dereotu

Yarım demet taze soğan

1 su bardağı mısır

4 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Bir tutam tuz

Aldığı kadar un

Parmesanlı mücver nasıl hazırlanır?

Karıştırma kabına küçük küçük doğradığınız pırasaları, taze soğanları, rendelediğiniz havuçları, incecik kıydığınız dereotunu, mısır, yumurtaları, kabartma tozu, tuz, parmesan peyniri ve aldığı kadar un ekleyip iyice karıştırın. Sıvıyağ eklediğiniz tavanıza hazırladığınız harçtan kaşık kaşık koyup arada çevirerek kızartın. Afiyet olsun.