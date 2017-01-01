ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
hıdırellez pilavı
TARİFLER

Hıdırellez pilavı tarifi

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:19:06 Güncelleme: 12:20:45

Hıdırellez pilavı malzemeler

Yarım kilo kemikli kuzu eti
1.5 su bardağı pirinç
3-4 adet taze soğan
Bir avuç maydonoz
Bir avuç taze nane
Bir avuç dereotu
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı et suyu
1.5 su bardağı kaynamış su
Tuz

Hıdırelez Pilavı nasıl yapılır?

İlk önce etler biraz suda bekletilir ve yıkanır. Ardından düdüklü tencereye biraz su eklenip etler haşlanır. Dilerseniz kırmızı et yerine tavuk da tercih edebilirsiniz. En az birkaç saat önceden suda bekletilen pirinçler iyice süzülür. Yeşillikler yıkanıp ince ince doğranır. Pilavı yapmak için tencere yerine tepsi kullanılıyor. Bu nedenle fırına uygun bir tepsi seçilir. Yağlar eritilip fırın tepsisine yedirilir. Pirinçlerr eklenip kavurulur. Sıcak olarak et suyu ve su eklenir. Tuz atılır. Ardından karışıma doğranan yeşillikler eklenip iyice karıştırılır. Ardından tepsinin kapağı kapatılır ve etler çok kızarmadan ateşten alınır. Pilav pişmeye yakın etlerin üzerine salçalı su sürülür. Tepsi ocaktan alınıp fırına yerleştirilir. Etler kızarıp, pilav suyunu çekince, Hıdırellez pilavı fırından çıkarılır. Afiyet olsun!

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Özbek mantısı
TARİFLER

Özbek mantısı
Parmesanlı mücver
TARİFLER

Parmesanlı mücver
Pişmaniyeli kuplar
TARİFLER

Pişmaniyeli kuplar
Güveçte orman kebabı
TARİFLER

Güveçte orman kebabı
Sebzeli köfte dizmesi
TARİFLER

Sebzeli köfte dizmesi
Muhallebili dolgulu kurabiye
TARİFLER

Muhallebili dolgulu kurabiye
Sebzeli köfte dizmesi
TARİFLER

SEBZELİ KÖFTE DİZMESİ
Muhallebili dolgulu kurabiye
TARİFLER

MUHALLEBİLİ DOLGULU KURABİYE
Pişmaniyeli kuplar
TARİFLER

PİŞMANİYELİ KUPLAR
Güveçte orman kebabı
TARİFLER

GÜVEÇTE ORMAN KEBABI
Parmesanlı mücver
TARİFLER

PARMESANLI MÜCVER
Hıdırellez pilavı tarifi
TARİFLER

HIDIRELLEZ PİLAVI