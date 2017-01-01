Hıdırellez pilavı malzemeler

Yarım kilo kemikli kuzu eti

1.5 su bardağı pirinç

3-4 adet taze soğan

Bir avuç maydonoz

Bir avuç taze nane

Bir avuç dereotu

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı et suyu

1.5 su bardağı kaynamış su

Tuz

Hıdırelez Pilavı nasıl yapılır?

İlk önce etler biraz suda bekletilir ve yıkanır. Ardından düdüklü tencereye biraz su eklenip etler haşlanır. Dilerseniz kırmızı et yerine tavuk da tercih edebilirsiniz. En az birkaç saat önceden suda bekletilen pirinçler iyice süzülür. Yeşillikler yıkanıp ince ince doğranır. Pilavı yapmak için tencere yerine tepsi kullanılıyor. Bu nedenle fırına uygun bir tepsi seçilir. Yağlar eritilip fırın tepsisine yedirilir. Pirinçlerr eklenip kavurulur. Sıcak olarak et suyu ve su eklenir. Tuz atılır. Ardından karışıma doğranan yeşillikler eklenip iyice karıştırılır. Ardından tepsinin kapağı kapatılır ve etler çok kızarmadan ateşten alınır. Pilav pişmeye yakın etlerin üzerine salçalı su sürülür. Tepsi ocaktan alınıp fırına yerleştirilir. Etler kızarıp, pilav suyunu çekince, Hıdırellez pilavı fırından çıkarılır. Afiyet olsun!