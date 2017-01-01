Krem Karamel Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

8 yumurta sarısı

1 portakal kabuğu rendesi

1 paket vanilya

Krem Karamel, karamel sosu

1 çay bardağı toz şeker

Krem karamel nasıl yapılır?

Öncelikle küçük bir tavaya karamel için şeker ve su konur. Tava ocağın büyük gözüne yerleştirilir ve yüksek ateşte şeker suyunu çekip rengi koyulaşana kadar pişirilir. Dikkat edilmesi gereken karamelin rengi çok koyulaşmadan ocaktan almaktır, çünkü siz farketmeden karamel yanabilir. Ocaktan alınan akışkan karamel hiç vakit kaybetmeden kaplara eşit olarak dağıtılır. (Soğurutsanız karamel kristalleşir ve akmaz) Derin ve geniş bir kapta oda sıcaklığında yumurta sarıları iyice çırpılır. Süt ve şeker kaynama noktasına kadar ısıtılır. Üzerine çırpılmış yumurta sarıları, portakal kabuğu rendesi, vanilya eklenir çırpılır. Karamelleri koyduğunuz kaplara paylaştırılır. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtın, ocakta su kaynatın. Borcam yada başka bir fırın kabına karamel kaplarını yerleştirin. Sıcak suyu borcama kapların yarısına gelecek şekilde dökün ve fırına verin. Üzerileri kızarana kadar pişirin. Kaplarından çıkartarak ılınmasını bekleyin ve buzdolabına alın. Afiyet olsun.