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Sebzeli tavuk şiş tarifi

Düşük kalorili ve lezzeti bol sebzeli tavuk şiş nasıl hazırlanır? İşte sebzeli tavuk şiş tarifi...

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:32:21 Güncelleme: 09:35:15

Sebzeli Tavuk Şiş malzemeleri

1 kg iri doğranmış tavuk eti
3 adet sarı dolmalık biber
3 adet kırmızı dolmalık biber
3 adet kırmızı soğan
Marinesi için;
1 su bardağı soya sosu
1 su bardağı bal
Yarım su bardağı zeytinyağı
4 diş sarımsak
Tuz
Karabiber

Sebzeli tavuk şiş nasıl yapılır?

Geniş bir kabın içinde tavuk etlerinizi soya sosu, bal, zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber ile marine edin.
Soğanlarımızı, sarı ve kırmızı dolmalık biberlerimizi büyükçe doğruyoruz. Çöp şişlerimize soğan, kırmızı ve sarı biberleri, tavuk etlerini sırayla diziyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıttığınız fırınınızda pişirin. Afiyet olsun.

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