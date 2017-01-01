Sebzeli Tavuk Şiş malzemeleri

1 kg iri doğranmış tavuk eti

3 adet sarı dolmalık biber

3 adet kırmızı dolmalık biber

3 adet kırmızı soğan

Marinesi için;

1 su bardağı soya sosu

1 su bardağı bal

Yarım su bardağı zeytinyağı

4 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Sebzeli tavuk şiş nasıl yapılır?

Geniş bir kabın içinde tavuk etlerinizi soya sosu, bal, zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber ile marine edin.

Soğanlarımızı, sarı ve kırmızı dolmalık biberlerimizi büyükçe doğruyoruz. Çöp şişlerimize soğan, kırmızı ve sarı biberleri, tavuk etlerini sırayla diziyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıttığınız fırınınızda pişirin. Afiyet olsun.