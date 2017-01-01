Hamsili pilav malzemeler

2 kilogram ayıklanmış hamsi

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ

4 adet aoğan

1 yemek kaşığı nane

1 paket kuş üzümü

3 bardak pirinç

Hamsili pilav nasıl yapılır?

Ayıklanmış hamsilerin içine tuz ve karabiber ilave edilerek her yerine gelmesi için alt üst yapılır. Ve yuvarlak fırın kabına güzelce açık yer kalmayacak şekilde yerleştirilir. Soğanlar ince ince kıyılarak hazırlanır ve tavada yağ ile kavrulur. Fıstıklar da ayrı bir tavada 1 kaşık yağ ile kavrulur. Pirinç yıkanarak kavrulan soğanlara eklenir, üzerine kavrulmuş fıstıklar, kuş üzümü ve tuz da eklenip güzelce harmanlanır. Ardından sıcak su göz kararı pirinçlerin bitme hizasında eklenir. Suyunu alıncaya kadar pişirilir ve 5 dakika dinlendirildikten sonra içine arzuya göre tarçın, nane, karabiber pilavın pişerken rengini değiştirmemesi için sonradan eklenir. Hazırlanan iç sıralanan balıkların içine yerleştirilir ve üzeride açık kalmayacak şekilde hamsiler ile örtülür. En üstüne çok yapışmaması için sıvı yağ gezdirilir ve fırına verilir. Afiyet olsun