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Karalahana sarması tarifi

Leziz mi leziz karalahana sarması nasıl yapılır? İşte Karadeniz yemeklerinin baş tacı olan Karalahana sarması tarifi ve malzemeleri...

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:20:13 Güncelleme: 10:44:43

Karalahana sarması malzemeler

3 Bağ karalahana

Karalahana sarma iç harcı 

750 gr satır kıyması
3 adet kuru soğan
1 su bardağı haşlanmış mısır yarması
Bir tutam maydanoz
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıvı yağ
Karabiber
Pul biber
Tuz

Karalahana sarması nasıl yapılır?

Öncelikle kara lahanaları kaynar suda haşlayıp(fazla yumuşatmadan) soğuk sudan geçirin.Damarlı kısımlarını keserek alın. 3 adet kuru soğanı küp küp doğrayın. Karıştırma kabına ıslatılmış yarmaları, kıymayı, soğanları, zeytinyağı, salça, maydanoz, karabiber, pul biber, tuz katın ve iyice karıştırın. Lahana yaprağını tezgaha alarak bir kenarına iç koyun.Kalem gibi sarın. Tencereye kara lahana sarmalarını dizin. 2 su bardağı suyu tencereye ilave edin. Önce hızlı ateşte kaynatın. Sonra ocağı kısık ateşe ayarlayıp sarmalar yumuşayana kadar pişirin. Kapağını kapatıp yarım saat demlendirin. Afiyet olsun.

 

 

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