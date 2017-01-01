Karalahana sarması tarifi ve malzemeleri! Karalahana sarması nasıl yapılır?

Karalahana sarması malzemeler

3 Bağ karalahana

Karalahana sarma iç harcı

750 gr satır kıyması

3 adet kuru soğan

1 su bardağı haşlanmış mısır yarması

Bir tutam maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Tuz

Karalahana sarması nasıl yapılır?

Öncelikle kara lahanaları kaynar suda haşlayıp(fazla yumuşatmadan) soğuk sudan geçirin.Damarlı kısımlarını keserek alın. 3 adet kuru soğanı küp küp doğrayın. Karıştırma kabına ıslatılmış yarmaları, kıymayı, soğanları, zeytinyağı, salça, maydanoz, karabiber, pul biber, tuz katın ve iyice karıştırın. Lahana yaprağını tezgaha alarak bir kenarına iç koyun.Kalem gibi sarın. Tencereye kara lahana sarmalarını dizin. 2 su bardağı suyu tencereye ilave edin. Önce hızlı ateşte kaynatın. Sonra ocağı kısık ateşe ayarlayıp sarmalar yumuşayana kadar pişirin. Kapağını kapatıp yarım saat demlendirin. Afiyet olsun.