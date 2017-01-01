Pratik çikolatalı pasta malzemeleri

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı kakao

Yarım su bardağı süt

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket karbonat

1 paket vanilya

1/4 su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı kaynar su

1 yumurta

Pratik çikolatalı pasta sosu

2 yemek kaşığı krema

2 tatlı kaşığı limon suyu

200 gr bitter çikolata

Pratik çikolatalı pasta nasıl yapılır?

Karıştırma kabına un, kabartma tozu, karbonat, kakao, tuz , şeker ekleyip karıştırın. Ayrı bir kasede yumurta, süt, sıvıyağ, vanilyayı çırpın ve un karışımına ekleyin. Azar azar sıcak su ekleyip çırpın. 23 cm'lik kelepçe kalıbınızı yağlayıp kek harcınızı içine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Sosu için; Benmari usulü erittiğiniz çikolatanıza krema ve limon suyu ekleyip iyice çırpın. Fırından çıkardığınız kekin üzerine çikolata sosunu dökün ve dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.