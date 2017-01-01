ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Pratik çikolatalı pasta
TARİFLER

Pratik çikolatalı pasta tarifi

Kısa sürede hazırlanabilen pratik çikolatalı pasta nasıl yapılır? İşte pratik çikolatalı pasta malzemeleri ve tarifi...

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:00:27 Güncelleme: 11:03:48

Pratik çikolatalı pasta malzemeleri

1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı kakao
Yarım su bardağı süt
Yarım paket kabartma tozu
Yarım paket karbonat
1 paket vanilya
1/4 su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı kaynar su
1 yumurta

Pratik çikolatalı pasta sosu

2 yemek kaşığı krema
2 tatlı kaşığı limon suyu
200 gr bitter çikolata

Pratik çikolatalı pasta nasıl yapılır?

Karıştırma kabına un, kabartma tozu, karbonat, kakao, tuz , şeker ekleyip karıştırın. Ayrı bir kasede yumurta, süt, sıvıyağ, vanilyayı çırpın ve un karışımına ekleyin. Azar azar sıcak su ekleyip çırpın. 23 cm'lik kelepçe kalıbınızı yağlayıp kek harcınızı içine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Sosu için; Benmari usulü erittiğiniz çikolatanıza krema ve limon suyu ekleyip iyice çırpın. Fırından çıkardığınız kekin üzerine çikolata sosunu dökün ve dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Peynirli su böreği tarifi ve malzemeleri! Peynirli su böreği nasıl yapılır?
TARİFLER

Peynirli su böreği
Yalancı dolma tarifi ve malzemeleri! Yalancı dolma nasıl yapılır?
TARİFLER

Yalancı dolma
Karalahana sarması tarifi ve malzemeleri! Karalahana sarması nasıl yapılır?
TARİFLER

Karalahana sarması
Hamsili pilav tarifi ve malzemeleri! Hamsili pilav nasıl yapılır?
TARİFLER

Hamsili pilav
Sebzeli tavuk şiş tarifi
TARİFLER

Sebzeli tavuk şiş
Brokoli çorbası tarifi
TARİFLER

Brokoli çorbası
Krem karamel tarifi
TARİFLER

KREM KARAMEL
Paşa lokumu tarifi
TARİFLER

PAŞA LOKUMU
İpli poğaça tarifi
TARİFLER

İPLİ POĞAÇA

Pratik çikolatalı pasta tarifi
TARİFLER

PRATİK ÇİKOLATALI PASTA
Brokoli çorbası tarifi
TARİFLER

BROKOLİ ÇORBASI
Sebzeli tavuk şiş tarifi
TARİFLER

SEBZELİ TAVUK ŞİŞ