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Maklube tarifi ve malzemeleri! Maklube nasıl yapılır?

Doyurucu ve leziz maklube nasıl yapılır? İşte sevilen bir tat olan maklube tarifi ve malzemeleri...

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:58:49 Güncelleme: 16:11:58

Maklube malzemeler

750 gram kuzu kuşbaşı
1,5 kilo patlıcan
4 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı et suyu
4,5 su bardağı su

Kızarmak için
Sıvı yağ

Maklube nasıl yapılır?

Kuzu kuşbaşı 2 su bardağı su koyularak düdüklü tencerede pişirilir. Piştikten sonra tavaya alınan etler, sıvıyağda içerisine tuz, karabiber, yenibahar konarak kavurulur. Patlıcanlar alacalı soyulur. Uzunlamasına ince ince dilimlenir. Patlıcanlar pembeleşene kadar sıvı yağda kızartılır. Maklubenin pişeceği tencerenin orta kısmına önce etler alınır. Ardından patlıcanlar etlerin üzerine gelmeyecek ve biçimde, dikine dizilir. Yıkanmış ve nişastasından arındırılmış pirinç ilave edilir. Tuzu ilave edildikten sonra pirincin üzerine çok da sıkı olmamak kaydıyla patlıcanlar kapatılır. 1 su bardağı et suyu ve su ilave edildikten sonra maklube pirinçler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir. Maklube ters çevirilerek sunum kabına alınır ve sıcak servis edilir. 

 

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