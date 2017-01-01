Tokat kebabı tarifi ve malzemeleri! Tokat kebabı nasıl yapılır?

Tokat kebabı malzemeleri

1 kilo kemikli kuzu eti.

200 g iri doğranmış kuyrukyağı.

6 adet patlıcan.

4 patates.

3 adet domates.

5 baş sarımsak.

Yarım çay bardağı sıvıyağ.

Tuz

Tokat kebabı nasıl yapılır?

Patlıcanların uç kısımları alınır. Boyundan ortadan ikiye kesilir. Çıkan 2 parçada eninden 3 dilime bölünür ve tuzlanır. Patatesler bütün olarak halka halka dilimlenir ve tuzlanır. Dikdörtgen ve geniş bir cam kap patlıcan, kuyruk yağı ve kemikli et olmak üzere sırasıyla doldurana kadar dizilir. Aralarına domates dilimleri yerleştirilir. Bir bütün baş sarımsaklar üzerine konur. Sıvıyağ gezdirilir ve alüminyum folyo ile kapatılıp 200 derecede fırına verilir. Hiç su verilmemesinin sebebi kendi buharında pişecek olmasıdır.