Kızarmış mantılı yayla çorbası tarifi

Kızarmış mantılı yayla çorbası malzemeler
Yarım su bardağı pirinç
100 gr mantı
600 gr yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 adet limon
1 yumurta
1 su bardağı su
Tuz
Süslemek için;
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir tutam taze nane
Pulbiber
Kızarmış mantılı yayla çorbası nasıl yapılır?
Pirinci yıkayıp süzüp pişirin. Karıştırma kabına yoğurt, un, limon suyu, su, yumurta ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan suya ılıştırarak ayran karışımını ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirin. Diğer taraftan mantılarınızı bol yağda kızartın ve çorbanıza ekleyin. Üzerine tereyağında kızdırdığınız pulbiber ve taze naneyi gezdirin. Afiyet olsun.
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