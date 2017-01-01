Kızarmış mantılı yayla çorbası tarifi

Kızarmış mantılı yayla çorbası malzemeler

Yarım su bardağı pirinç

100 gr mantı

600 gr yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet limon

1 yumurta

1 su bardağı su

Tuz

Süslemek için;

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam taze nane

Pulbiber

Kızarmış mantılı yayla çorbası nasıl yapılır?

Pirinci yıkayıp süzüp pişirin. Karıştırma kabına yoğurt, un, limon suyu, su, yumurta ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan suya ılıştırarak ayran karışımını ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirin. Diğer taraftan mantılarınızı bol yağda kızartın ve çorbanıza ekleyin. Üzerine tereyağında kızdırdığınız pulbiber ve taze naneyi gezdirin. Afiyet olsun.