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Kızarmış mantılı yayla çorbası
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Kızarmış mantılı yayla çorbası tarifi

Kızarmış mantılı yayla çorbası nasıl yapılır? İşte leziz mi leziz kızarmış mantılı yayla çorbası tarifi ve malzemeleri...

16 Mayıs 2017 Salı, 09:07:05 Güncelleme: 09:08:50

Kızarmış mantılı yayla çorbası malzemeler

Yarım su bardağı pirinç
100 gr mantı
600 gr yoğurt
2 yemek kaşığı un
1 adet limon
1 yumurta
1 su bardağı su
Tuz

Süslemek için;
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir tutam taze nane
Pulbiber

Kızarmış mantılı yayla çorbası nasıl yapılır?
Pirinci yıkayıp süzüp pişirin. Karıştırma kabına yoğurt, un, limon suyu, su, yumurta ekleyip karıştırın. Kaynamakta olan suya ılıştırarak ayran karışımını ekleyin. Sürekli karıştırarak pişirin. Diğer taraftan mantılarınızı bol yağda kızartın ve çorbanıza ekleyin. Üzerine tereyağında kızdırdığınız pulbiber ve taze naneyi gezdirin. Afiyet olsun.

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