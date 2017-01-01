ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ekşili köfte
TARİFLER

Ekşili köfte tarifi ve malzemeleri! Ekşili köfte nasıl yapılır?

Sulu yemek ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak ekşili köfte nasıl yapılır? İşte leziz mi leziz ekşili köfte tarifi ve malzemeleri...

16 Mayıs 2017 Salı, 09:16:09 Güncelleme: 09:18:01

Ekşili köfte malzemeler

750 gram kuzu kuşbaşı
1 su bardağı nohut
2 yemek kaşığı biber salçası
Yarım su bardağı sumak tohumu
Su

Ekşili köfte, köftesi için; 
300 gram yağsız dana kıyma
2 su bardağı ince bulgur
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber

Ekşili köfte sosu için;
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı nane

Ekşili köfte nasıl yapılır?
Sumak tohumu içine sıcak su konur ve ekşisinin çıkması için bir kenarda bekletilir. ince bulgur, içine tuz, pul biber ve karabiber konarak ıslatılır. Yumuşayınca kıyması eklenir ve yoğurulmaya başlanır. İyice yoğrulduktan sonra harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanır. Köfteler bir eleğin üzerinde toplanır. Bir tencere su koyulup kaynatılır. Elek tencerenin üzerine oturtulur. Üstü bir kapakla kapatılır ve köfteler buharla pişirilir. Kuzu kuşbaşı tencereye alınarak kavrulur.

Biber salçası ve üzerini iki parmak geçecek kadar suyu konulduktan sonra kaynamaya bırakılır. Etler pişince içine buharda pişen köfteler ve geceden ıslatılmış nohutlar katılır. Arzuya göre su eklenerek nohutlar yumuşayana kadar kaynatılır. Sumak tohumlarının suyu süzülerek ekşili köfteye ilave edilir. Tereyağında nane kavrulur ve üzerine sos olarak dökülüp servis edilir.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kızarmış mantılı yayla çorbası tarifi
TARİFLER

Kızarmış mantılı yayla çorbası
Tokat kebabı tarifi ve malzemeleri! Tokat kebabı nasıl yapılır?
TARİFLER

Tokat kebabı
Maklube tarifi ve malzemeleri! Maklube nasıl yapılır?
TARİFLER

Maklube tarifi
Pratik çikolatalı pasta tarifi
TARİFLER

Pratik çikolatalı pasta
Peynirli su böreği tarifi ve malzemeleri! Peynirli su böreği nasıl yapılır?
TARİFLER

Peynirli su böreği
Yalancı dolma tarifi ve malzemeleri! Yalancı dolma nasıl yapılır?
TARİFLER

Yalancı dolma
İpli poğaça tarifi
TARİFLER

İPLİ POĞAÇA

Kıymalı rulo patates tarifi
TARİFLER

KIYMALI RULO PATATES
Pratik çikolatalı pasta tarifi
TARİFLER

PRATİK ÇİKOLATALI PASTA
Paşa lokumu tarifi
TARİFLER

PAŞA LOKUMU
Sebzeli tavuk şiş tarifi
TARİFLER

SEBZELİ TAVUK ŞİŞ
Kızarmış mantılı yayla çorbası tarifi
TARİFLER

KIZARMIŞ MANTILI YAYLA ÇORBASI