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Mantar çorbası tarifi ve malzemeleri! Mantar çorbası nasıl yapılır?

Leziz mi leziz mantar çorbası nasıl yapılır? İşte mantar çorbası tarifi ve malzemeleri...

16 Mayıs 2017 Salı, 09:26:52 Güncelleme: 10:30:50

Mantar çorbası malzemeleri

1 kilo mantar 
2 yemek kaşığı tereyağı
5 kaşık un
3 su bardağı süt 
1 tutam dereotu 
Tuz
Su

Mantar çorbası nasıl yapılır?

Tencerenin dibine tereyağı konur. Eriyince un eklenir ve kavrulur. Unun rengi kahverengiye dönünce karıştırılırken çok küçük doğranan mantarları bırakılır. Soğuk suyu verilir ve süt eklenir. Bu aşamada kaynayana kadar hep karıştırılması önemlidir. Tuz atılır. Bir iki taşım kaynayınca ocaktan alınır. Üzerİne serpilen bir tutam dereotu ile servis edilir.

 

 

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