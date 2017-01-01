ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
paça çorbası
TARİFLER

Paça çorbası tarifi ve malzemeleri! Paça çorbası nasıl yapılır?

Neredeyse ana öğün sayılabilecek paça çorbası nasıl yapılır? İşte paça çorbası tarifi ve malzemeleri...

16 Mayıs 2017 Salı, 10:20:53 Güncelleme: 10:23:25

Paça çorbası malzemeler

1 kuzu kelle
5 parça ilikli kemik
1 çay kaşığı tuz
1 adet yumurta 
1 su bardağı süt 
2 yemek kaşığı un

Paça çorbası sosu
1 baş sarımsak
1 su bardağı elma sirkesi
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Kelle paça çorbası nasıl yapılır?

Derisi soyulmuş olan kuzu kelle soğuk su ile yıkanır ve suyun içinde bırakılır. Suyun rengi dönünce suyu değiştirilir. Bu işlemi 3-4 kez yapmanız gerekir. İyice yıkanması önemlidir. Güzelce yıkanan kuzu kelle ve ilikli kemikler bol su konularak düdüklüde haşlanır. Haşlanan kuzu kellenin etleri ayıklanır. Haşlama suyu süzülerek başka bir tencereye alınıp tuzu atılır. Haşlanan kemiklerin ilikleri ayrılır. İlikler ve kellenin ayıklanan etleri çorbaya katılır.  Terbiyesi için 1 su bardağı süt, 1 yumurtanın sadece sarısı, 3 yemek kaşığı un ve çorbadan alınan 1 kepçe su çırpılır.çorbanın suyundan katmak ısı dengesini koruması için önemlidir. Kaynayan çorbaya karıştırılarak terbiyesi ilave edilir. Bir taşım kaynayınca ocaktan alınır. Dövülen sarımsaklar sirkeye katılıp karıştırılır ve sosu hazırlanır. Yağda yakılan kırmızı biber ve hazırlanan sarımsaklı sirke ile servis edilir.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ekşili köfte tarifi ve malzemeleri! Ekşili köfte nasıl yapılır?
TARİFLER

Ekşili köfte
Kızarmış mantılı yayla çorbası tarifi
TARİFLER

Kızarmış mantılı yayla çorbası
Tokat kebabı tarifi ve malzemeleri! Tokat kebabı nasıl yapılır?
TARİFLER

Tokat kebabı
Maklube tarifi ve malzemeleri! Maklube nasıl yapılır?
TARİFLER

Maklube tarifi
Pratik çikolatalı pasta tarifi
TARİFLER

Pratik çikolatalı pasta
Peynirli su böreği tarifi ve malzemeleri! Peynirli su böreği nasıl yapılır?
TARİFLER

Peynirli su böreği
Kızarmış mantılı yayla çorbası tarifi
TARİFLER

KIZARMIŞ MANTILI YAYLA ÇORBASI
Pratik çikolatalı pasta tarifi
TARİFLER

PRATİK ÇİKOLATALI PASTA
İpli poğaça tarifi
TARİFLER

İPLİ POĞAÇA

Sebzeli tavuk şiş tarifi
TARİFLER

SEBZELİ TAVUK ŞİŞ
Paşa lokumu tarifi
TARİFLER

PAŞA LOKUMU
Kıymalı rulo patates tarifi
TARİFLER

KIYMALI RULO PATATES