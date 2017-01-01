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Tarhana çorbası tarifi ve malzemeleri! Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Hafif ve doyurucu bir lezzet olan tarhana çorbası nasıl yapılır? İşte tarhana çorbası tarifi ve malzemeleri

16 Mayıs 2017 Salı, 16:56:35 Güncelleme: 16:58:16

Tarhana çorbası malzemeler

2 kase tarhana
2 adet soğan
Yarım beyaz ya da kırmızı turp
4 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı annuh otu
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvıyağ

Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Soğanlar yemeklik doğranır, tereyağı ve sıvıyağ karışımında öldürülür. Annuh otu elle ovularak içine katılır. Salçası da ilave edilerek kokusu çıkana kadar çevirilir. Tarhanadan iki kase kadar tencereye alınır. İçine 3 su bardağı kadar su koyulup bir taşım kaynatılır. Turp minik doğranır ve kaynayan çorbaya atılır. Hazırlanan soğanlı sos da içine döküldükten sonra 5 dakika daha kaynatılır ve sıcak servis edilir.

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