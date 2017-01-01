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Ezogelin çorbası
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Ezogelin çorbası tarifi ve malzemeleri! Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Çorbaların baş tacı ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte ezogelin çorbası tarifi ve malzemeleri!

16 Mayıs 2017 Salı, 17:02:53 Güncelleme: 17:09:53

Ezogelin çorbası tarifi
1 adet kuru soğan
1 adet patates
2 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım su bardağı pirinç
Yarım su bardağı ince bulgur
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Pul biber
Kekik

Üzeri İçin;
Tereyağı
Kuru nane

Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır.

Ezogelin çorbası nasıl yapılır?
Soğan küçük küçük doğranır ve tencerede kavrulur. Sırayla Un, Biber- domates salçasını, rendelenmiş patatesleri kavurun. Üzerine su ilave edin. yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur, kekik ekleyin. Bakliyatlar yumuşayınca tuz da eklemip ocak kapatılır. Sunum kasesine aldığınız çorbanın üzerine tereyağında kızdırdığınız nane gezdirilir. Ezogelin Çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.

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