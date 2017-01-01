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Fındıklı kadayıf sarma tarifi

Leziz mi leziz bir tatlı olan fındıklı kadayıf sarma nasıl yapılır? İşte fındıklı kadayıf sarma tarifi ve malzemeleri...

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:53:52 Güncelleme: 09:55:20

Fındıklı Kadayıf Sarma Malzemeler
4 adet yufka
300 gr kadayıf
2 su bardağı fındık
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yumurta

Fındıklı kadayıf sarma şerbeti için;
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su

Fındıklı kadayıf sarma süslemek için;
Kaymak
Toz Antep Fıstığı

Fındıklı kadayıf sarma nasıl yapılır?
Kadayıfları tel tel açalım. Kırılmış fındık ve tereyağı ekleyip harmanlayalım. Yufkalarımızı pizza dilimi şeklinde kesip bir ucuna kadayıf parçası koyup sarın uçlarını yumurta sarısı ile yapıştırın. Bol yağda kızartın. Kızarttığınız sarmaları soğuk şerbete batırıp çıkartın. Kaymak ve toz antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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