Fındıklı Kadayıf Sarma Malzemeler
4 adet yufka
300 gr kadayıf
2 su bardağı fındık
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yumurta
Fındıklı kadayıf sarma şerbeti için;
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Fındıklı kadayıf sarma süslemek için;
Kaymak
Toz Antep Fıstığı
Fındıklı kadayıf sarma nasıl yapılır?
Kadayıfları tel tel açalım. Kırılmış fındık ve tereyağı ekleyip harmanlayalım. Yufkalarımızı pizza dilimi şeklinde kesip bir ucuna kadayıf parçası koyup sarın uçlarını yumurta sarısı ile yapıştırın. Bol yağda kızartın. Kızarttığınız sarmaları soğuk şerbete batırıp çıkartın. Kaymak ve toz antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER