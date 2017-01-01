Cevizli baklava tarifi ve malzemeleri! Cevizli baklava nasıl yapılır?

Cevizli baklava malzemeler

1 kilo un

2 yumurtanın sarısı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı su

250 gram tereyağ

Cevizli baklava şerbeti

6 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Cevizli baklava nasıl yapılır?

6 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyla şerbet kaynatılır. İçine limon dökülerek soğuması için bir kenara alınır. Baklava hamuru için 2 yumurta sarısı, 1 çay kaşığı tuz, 3 su bardağı su ve 1 kilo un karıştırılıp yoğurulur. Hamur 15-20 dakika bekletildikten sonra yaklaşık 35-40 bezelye ayrılır. Bezeler nişastanın üzerinde incecik açılır. Açılan 5 yufka aralarına bir şey konulmadan tepsiye üstüste alınır. Üzerine dövülmüş ceviz serpilir. Açılan 5 yufka tekrar tepsiye alınır ve ceviz serpilir. Her 5 yufka da bir işlem tekrarlanır. Yufkalar bitince baklava dilimleri. Üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek 180 derecede ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirilir. Baklava fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbet dökülür. Şerbetini çekince servis edilir.