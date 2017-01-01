Künefe tarifi ve malzemeleri! Künefe nasıl yapılır?

Künefe malzemeleri

Yarım kilo taze kadayıf.

Yarım kilo künefe peyniri.

250 g tereyağı

Künefe şerbeti

2 su batdağı şeker

2 su bardağı su.

Künefe nasıl yapılır?

Şeker ve su tencereye alınarak şerbeti pişirilir. Kıvama gelince ocaktan alınıp soğumaya bırakılır. Kadayıf eritilen ve ılıyan tereyağı ile ovulur. Kayadıf yağı güzelce çekince 2'ye ayrılır. Yarısı künefe tepsisinin üzerine iyicene bastırılarak yerleştirilir. Üzerine havlu arasında bastırılarak suyu slınan ve ufalanan künefe peyniri yayılır. Kalan kadayıf ile aynı şekilde bastırılarak üzeri kapatılır. Ocağın büyük kısmına alınır ve çevrilerek pişirilir. Kenarları pembelelmeye başlayınca alt yüzeyi olmuş demektir. Ters çevrilerek ön yüzüde pişirilir. Ocaktan alınır ve kaynarken soğuyan şerbet üzerine gezdirilir. Şerbetini çekince toz fıstık ile süslenerek servis edilir.