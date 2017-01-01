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Ayva tatlısı tarifi ve malzemeleri! Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Leziz mi leziz ayva tatlısı nasıl yapılır? İşte ayva tatlısı tarifi ve malzemeleri...

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:43:32 Güncelleme: 16:51:34

Ayva tatlısı malzemeler

5 Adet orta boy ayva
10 yemek kaşığı toz şeker
5 adet çubuk tarçın

Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Ayvalar ortadan ikiye bölünüp çekirdekleri çıkarılır, kabukları soyulur ve yıkanır. Ardından tencereye alınır, ayvaların altlarına kabuklarından bir kaç adet konur. Her ayvanın üzerine 2 kaşık toz şeker ve ayva çekirdeklerinden konularak kısık ateşte pişirilmeye başlanır. ( Bu şekilde 3-3.5 saat kısık ateşte pişirilir. ) Ayvaların altı iyice pembeleşince ters çevrilir ve bir turda bu şekilde pişirilir. Rengi iyice kırmızı olunca kapatılır. Sunum tabağına ayvalar ters çevrilerek ( sırt kısmı ) alınır, üzerine kaymak konularak servis edilir. 

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