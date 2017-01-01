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Aşure tarifi ve malzemeleri! Aşure nasıl yapılır?

Hem bereketli hem lezzetli olan aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi ve malzemeleri...

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:03:14 Güncelleme: 17:05:23

Aşure malzemeler
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
7 su bardağı toz şeker
1 kg haşlanmış buğday
1 su bardağı pirinç
150 gr kuru dut
150 gr kuru kayısı
150 gr kuru incir
150 gr kuru üzüm
5 adet elma
2 adet portakal
1 adet ayva
10 adet karanfil
2 yemek kaşığı
gül suyu

Süslemek için;
Nar Fındık Ceviz File antep fıstığı Toz tarçın Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

Aşure nasıl yapılır?
Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın. Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun. 

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