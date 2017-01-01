Şekerpare tarifi ve malzemeleri! Şekerpare nasıl yapılır?

Şekerpare malzemeler

Hamuru İçin;

2 adet yumurta

2 çay bardağı zeytinyağı

2 çay bardağı pudra şekeri

4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

4 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 adet limon

Üzeri için;

Fındık

Şekerpare nasıl yapılır?

Hamuru için yumurtaları kırıp bir kaba koyun. Üzerine pudra şekeri ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı,un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Bu sırada şerbeti için su ve şekeri bir tencereye koyup kaynatın. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Kopardığınız hamurları yuvarlayıp ortasını çukurlaştırıp yağlı kağıt koyulan tepsiye yerleştirin. Yerleştirdikten sonra ortasında ki çukur yerlere fındıkları koyun. 180 derece de fırına vererek pişirin. Piştikten sonra kaynatmış olduğunuz şerbete bir kaç damla limon sıkın. Son olarak şerbet ve şekerparelerin ikisi de sıcak olacak şekilde şerbeti üzerine dökün.