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Bulgurlu tavuk kapama tarifi ve malzemeleri! Bulgurlu tavuk kapama nasıl yapılır?

Nefis mi nefis bulgurlu tavuk kapama nasıl yapılır? İşte bulgurlu tavuk kapama tarifi ve malzemeleri...

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:56:54 Güncelleme: 17:24:27

Bulgurlu tavuk kapama malzemeler

13 adet tavuk baget
2 su bardağı bulgur
2 su bardagi pirinç
Yarım demet taze soğan
4 yemek kaşığı domates sosu
3 yemek kaşığı krema
1 çay bardağı süt
Defne yaprağı
Tane karabiber
3 diş sarımsak
Kuru nane
Tavuk suyu
Tuz

Bulgurlu tavuk kapama nasıl yapılır?

Bagetleri düdüklü tencereye koyun , su, tane karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve tuz ekleyin pişmeye bırakın. Taze soğanları incecik doğrayın. Pilav tenceresinde yağı kızdırın, taze soğanları kavurun. Pirinçleri ve bulguru yıkayın taze soğanlara ekleyin, kavurun. Pişen tavukların suyunu süzün. Pilav tenceresine tuz, domates sosu , pirinçlerin üstünü geçecek kadar tavuk suyu ekleyin. Hafif sulu kalıcak şekilde fırın tepsinize boşaltın. Pilavın üZerinde nane gezdirin. Tavuk butlarını pilavın içine gömülecek şekilde yerleştirin. Krema ve sütü karıştırın tepsimizin üzeride gezdirin. 200 derecede pişirin. Afiyet olsun.

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