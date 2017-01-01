Bulgurlu tavuk kapama tarifi ve malzemeleri! Bulgurlu tavuk kapama nasıl yapılır?

Bulgurlu tavuk kapama malzemeler

13 adet tavuk baget

2 su bardağı bulgur

2 su bardagi pirinç

Yarım demet taze soğan

4 yemek kaşığı domates sosu

3 yemek kaşığı krema

1 çay bardağı süt

Defne yaprağı

Tane karabiber

3 diş sarımsak

Kuru nane

Tavuk suyu

Tuz

Bulgurlu tavuk kapama nasıl yapılır?

Bagetleri düdüklü tencereye koyun , su, tane karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve tuz ekleyin pişmeye bırakın. Taze soğanları incecik doğrayın. Pilav tenceresinde yağı kızdırın, taze soğanları kavurun. Pirinçleri ve bulguru yıkayın taze soğanlara ekleyin, kavurun. Pişen tavukların suyunu süzün. Pilav tenceresine tuz, domates sosu , pirinçlerin üstünü geçecek kadar tavuk suyu ekleyin. Hafif sulu kalıcak şekilde fırın tepsinize boşaltın. Pilavın üZerinde nane gezdirin. Tavuk butlarını pilavın içine gömülecek şekilde yerleştirin. Krema ve sütü karıştırın tepsimizin üzeride gezdirin. 200 derecede pişirin. Afiyet olsun.