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Kadayıf dolma tarifi ve malzemeleri! Kadayıf dolma nasıl yapılır?

Kadayıf dolma nasıl yapılır? İşte tadı damağınızda kalacak kadayıf dolma tarifi ve malzemeleri...

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:14:54 Güncelleme: 17:25:03

Kadayıf dolma malzemeler

500 gr ince kadayıf
500 gr iç ceviz
5 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
Kızartmak için sıvı yağ

Kadayıf dolma şerbeti

5 Su bardağı su
6 su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu

Kadayıf dolma nasıl yapılır?

Şerbetin hazırlanması: Önce şeker ve su bir tencereye alınır, şeker eriyene kadar karıştırılır ve kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan beş - on dakika sonra limon suyu sıkılır, bir - iki taşım kaynatılır ve soğumaya bırakılır. Cevizleri iri taneli olacak şekilde robottan geçirelim. Kadayıf ne kadar taze ise sarılması o kadar kolay olur. Kadayıftan yumurta büyüklüğünde parçalar koparalım ve içine ceviz içi koyalım. Yaprak sarma sarar gibi rulo şeklinde orta sıkılıkta sarılır. Kadayıf bitene kadar aynı işlem tekrar edilir. Yumurtalar zeytinyağı ile çukur ve geniş bir kaseye kırılır içine ve çırpılır. Sarılan kadayıf dolmalarının her tarafı yumurtaya bulanır. Fazla yumurtanın kadayıfın içine girmemesi için kadayıf elle sıkılmamalıdır. Kadayıf sarmaları temiz bir tabağa dizilir. Derin bir kızartma kabına sarmaların üzerini geçecek seviyede sıvıyağ konulur, kızdırılır. Hafifçe ve çok kısa bir süre yumurtaya bulanmış kadayıf dolmaları bekletmeden kızgın bol yağa atılır ve nar gibi kızartılır. Yumurtanın fazlasını gidermek üzere elle sıkılmamalıdır; yoksa yumurta daha içeri işler ve yumurta kokabilir. Kızartılan kadayıf dolmalar ilk sıcaklıkları çıktıktan sonra soğuk şerbetin içine atılır. Beş dakika kadar şerbette bekletilir. Kevgirle şerbetin içinden alınıp süzülerek servis tabağına konulur. 

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