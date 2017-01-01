Zeytinyağlı enginar tarifi ve malzemeleri! Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?

Zeytinyağlı enginar malzemeler

7 adet enginar

Yarım kilo bezelye

4 adet kuru soğan

Bir tutam dereotu

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı un

Yarım limon

1 su bardağı su

1 çay kaşığı toz şeker

Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?

Öncelikle bezelyeleri içlerini çıkarıp, soğanları ufak ufak doğrayın. Sonrasında doğradığınız soğanları bir kaba alıp toz şekerle ovun. Daha sonra şekerle ovduğunuz soğanları yıkayıp tencereye koyun. Üzerine enginarları yerleştirip onun üstüne de bezelyeleri koyun. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirip tuzunu ve suyunu ekleyerek pişirin. Pişmeye yakın sosu için unu, toz şekeri, limon suyunu ve suyu bir kaba koyup çırpın. Ardından enginarlara ekleyip 5 dakika daha pişirin. Son olarak piştikten sonra dereotu kıyıp üzerine dökerek servis edin.