Zeytinyağlı enginar tarifi ve malzemeleri! Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?

Zeytinyağlı enginar malzemeler
7 adet enginar
Yarım kilo bezelye
4 adet kuru soğan
Bir tutam dereotu
1 yemek kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Bir tutam tuz
Sosu için;
1 yemek kaşığı un
Yarım limon
1 su bardağı su
1 çay kaşığı toz şeker
Zeytinyağlı enginar nasıl yapılır?
Öncelikle bezelyeleri içlerini çıkarıp, soğanları ufak ufak doğrayın. Sonrasında doğradığınız soğanları bir kaba alıp toz şekerle ovun. Daha sonra şekerle ovduğunuz soğanları yıkayıp tencereye koyun. Üzerine enginarları yerleştirip onun üstüne de bezelyeleri koyun. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirip tuzunu ve suyunu ekleyerek pişirin. Pişmeye yakın sosu için unu, toz şekeri, limon suyunu ve suyu bir kaba koyup çırpın. Ardından enginarlara ekleyip 5 dakika daha pişirin. Son olarak piştikten sonra dereotu kıyıp üzerine dökerek servis edin.