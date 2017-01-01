Keşkek tarifi ve malzemeleri! Keşkek nasıl yapılır?

Keşkek malzemeler

4 parça tavuk göğüs eti

2 su bardağı buğday

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Su

Keşkek nasıl yapılır?

Tavuk göğüs eti, ayrı bir tencerede önceden ıslatılmış 2 su bardağı buğday haşlanır. Buğday suyunu iyice çekene kadar karıştırılır. Daha sonra içine tavuk suyu eklenir. Tahta kaşıkla karıştırılan buğdayların ezilerek suyunu çekmesi sağlanır. Üzerine tuz dökülen buğdaya didilmiş tavuklar da ilave edilerek karıştırılır ve pişirilir. Sunum tabağına alınan keşkek, üzerine kızdırılmış tereyağı dökülüp, pul biber ve karabiberle süslenerek sıcak servis edilir.