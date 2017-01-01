Adana kebap tarifi ve malzemeleri! Adana kebap nasıl yapılır?

Adana kebap malzemeler

2 kilo satır arası kuzu kıyma

200 gr kuyruk yağı

4 adet kırmızı biber

Pul biber

Tuz

Adana kebap sunumu

Lavaş

Domates

Sivri biber

Kuru soğan

Adana kebap nasıl yapılır?

Derin bir kabın içinde satır arası kıymayı, kuyruk yağı , incecik doğranmış kırmızı biberi, pulbiber ve tuzu karıştırıp yoğurun. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Elimizi hafif suyla ıslatarak, yassı şişlere dizelim ve ızgarada ya da fırın tepsisinde arkalı önlü çevirerek, etler kızarana kadar pişirelim. Izgara domates, biber, soğanlarla birlikte sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun.