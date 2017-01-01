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Adana kebap tarifi ve malzemeleri! Adana kebap nasıl yapılır?

Leziz mi leziz Adana kebap nasıl yapılır? İşte Adaba kebap tarifi ve malzemeleri...

23 Mayıs 2017 Salı, 17:38:03 Güncelleme: 24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:28:39

Adana kebap malzemeler
2 kilo satır arası kuzu kıyma
200 gr kuyruk yağı
4 adet kırmızı biber
Pul biber
Tuz

Adana kebap sunumu
Lavaş
Domates
Sivri biber
Kuru soğan

Adana kebap nasıl yapılır?

Derin bir kabın içinde satır arası kıymayı, kuyruk yağı , incecik doğranmış kırmızı biberi, pulbiber ve tuzu karıştırıp yoğurun. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Elimizi hafif suyla ıslatarak, yassı şişlere dizelim ve ızgarada ya da fırın tepsisinde arkalı önlü çevirerek, etler kızarana kadar pişirelim. Izgara domates, biber, soğanlarla birlikte sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

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