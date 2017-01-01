Yağlama tarifi ve malzemeleri! Yağlama nasıl yapılır?

Yağlama malzemeler
Yarım paket yaş maya
1 fiske tuz
Aldığı kadar un
Ilık su
Yağlama iç harcı malzemeleri
500 ge dana kıyma
2 adet kuru soğan
3 adet domates
4 adet sivri biber
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Toz biber
Pul biber
Tuz
1 bardak su
Yağlama nasıl yapılır?
Geniş bir kaba ufalanan yarım paket yaş maya konur. Tuzu atılır. Mayayı çalıştırması için ılık su eklenip, aldığı kadar unla kulak memesi kıvamında hamur yoğurulur. 30 dakika dinlendirilir. Doğranan soğanlar, sıvı yağ gezdirilen tavaya alınır. Rengi dönünce doğranan biberler eklenir. Kıyması konur. Kıyma da kavrulunca baharatları atılır ve salçaları bırakılır. Kabukları alınıp doğranan domatesleri eklenir.bir bardak su konur. Bir taşım kaynayınca ocaktan alınır. -Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alınır. Sacda yoksa tavada arkalı önlü çevrilerek pişirilir. Pişen ilk yufka sunum tabağına alınır. Üzerine kıymalı harçtan yayılır. Yufkalar bitene kadar aralarına harç konularak üst üste dizilir. İsteğe bağlı olarak sarımsaklı yoğurtla servise alınır.