Yağlama tarifi ve malzemeleri! Yağlama nasıl yapılır?

Yağlama malzemeler

Yarım paket yaş maya

1 fiske tuz

Aldığı kadar un

Ilık su

Yağlama iç harcı malzemeleri

500 ge dana kıyma

2 adet kuru soğan

3 adet domates

4 adet sivri biber

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Toz biber

Pul biber

Tuz

1 bardak su

Yağlama nasıl yapılır?

Geniş bir kaba ufalanan yarım paket yaş maya konur. Tuzu atılır. Mayayı çalıştırması için ılık su eklenip, aldığı kadar unla kulak memesi kıvamında hamur yoğurulur. 30 dakika dinlendirilir. Doğranan soğanlar, sıvı yağ gezdirilen tavaya alınır. Rengi dönünce doğranan biberler eklenir. Kıyması konur. Kıyma da kavrulunca baharatları atılır ve salçaları bırakılır. Kabukları alınıp doğranan domatesleri eklenir.bir bardak su konur. Bir taşım kaynayınca ocaktan alınır. -Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alınır. Sacda yoksa tavada arkalı önlü çevrilerek pişirilir. Pişen ilk yufka sunum tabağına alınır. Üzerine kıymalı harçtan yayılır. Yufkalar bitene kadar aralarına harç konularak üst üste dizilir. İsteğe bağlı olarak sarımsaklı yoğurtla servise alınır.