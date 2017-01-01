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Patates köftesi nasıl yapılır? Patates köftesi tarifi ve malzemeleri

Leziz mi leziz patates köftesi nasıl yapılır? İşte patates köftesi tarifi ve malzemeleri...

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:05:27 Güncelleme: 10:29:36

Patates Köftesi Malzemeler

1 kg patates
200 gr dana kıyma
Tuz
Kırmızı toz biber

Kızartmak için;

3 yumurta
1 su bardağı un

Süslemek için;

Roka

Patates köftesi nasıl yapılır?

Haşlanmış patatesleri rendeleyin. Tuz ekleyip yoğurun. Diğer taraftan kıymaya tuz ve kırmızı biber ekleyip kavurun. Hazırladığımız patates hamurundan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp avcumuzda yuvarlayalım. Arada elimizi zeytinyağına batırarak baş veya işaret parmağımızı hamurun ortasına batıralım. Sonra hafif hareketlerle hamuru avucumuzda çevirip bir taraftan da parmağımızla açarak hamuru inceltip büyütelim. Açtığımız hamurun ortasına kıymalı harçtan koyalım. Daha sonra açık olan ağız kısmını işaret ve baş parmağımız arasında yavaş yavaş sıkıştırarak üst kısımda kapanmasını sağlayalım. Köftelerimizi önce galeta ununa sonra çırptığınız yumurtalara batırarak kızartın. Afiyet olsun. 

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