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Samsun pidesi tarifi ve malzemeleri! Samsun pidesi nasıl yapılır?

Samsun pidesi nasıl yapılır? İşte Samsun pidesi tarifi ve malzemeleri

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:43:32 Güncelleme: 17:44:43

Samsun pidesi malzemeler

Samsun pidesi hamuru
1,5 kilo un
1 paket yaş maya
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Su

Samsun pidesi iç harcı
750 gram dana kıyma
3 adet kuru soğan
1 demet maydanoz
3 yemek kaşığı sıvı yağ
4 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz

Samsun pidesi üzeri
3 yemek kaşığı tereyağı

Samsun pidesi nasıl yapılır?
Yoğurma kabına önce un alınır. Yaş maya şeker ve bir bardak su ile yumuşatılarak una katılır. Tuzu da ilave edilerek azar azar suyu koyulur ve yoğurulmaya başlanır. Yumuşak yapıdaki hamur üzeri sarılarak 30 dakika kadar dinlenmeye bırakılır. Kıyma kavurulur. İçine tereyağ ve küçük doğranan soğanlar ilave edilir. Karabiber, pul biber ve tuzu katılır. Son olarak ince kıyılmış maydanozları ilave edilerek karıştırılır ve ateşten alınarak soğumaya bırakılır. Dinlenen hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparılır. Bol unlanarak elle ince uzun açılır. İçine kıymalı harçtan konularak pide kapatılır. Pideler yağlanmış fırın tepsisine yerleştirilerek 200 dereceye ayarlanmış fırına atılır. Fırından çıkartılınce üzeri tereyağla yağlanır ve servis edilir. 

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