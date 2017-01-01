Tavuk ve Kuzu Etli Çökertme Kebabı malzemeler

1 parça kuzu bonfile

1 parça tavuk göğsü

1 adet patates

1 adet tırnaklı pide

1 adet domates

2 adet çeri domates

1 adet sivri biber

1 dal taze soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Zeytinyağı

Pulbiber

Kekik

Tuz

Tavuk ve kuzu etli çökertme kebabı nasıl yapılır?

Ayrı ayrı tırnak pideleri ve kibrit çöpü gibi dilimlediğiniz patatesleri kızartın. Zeytinyağı ve tereyağını eritip kuzu bonfile ve tavuk göğsünü kızartalım. Etlerimizi tavadan alalım. Aynı tavada fazla yağı süzüp taze soğan, yeşil biber, çeri domates ve küp doğradığımız domatesi , pulbiberi, kekiği ekleyip soteleyelim. Sunum tabağına sırasıyla üst üste gelecek şekilde tırnak pideleri, etleri, yoğurt , sos ve patateslerinizi koyup servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.