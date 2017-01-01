Arap dolması tarifi ve malzemeleri! Arap dolması nasıl yapılır?

Arap dolması malzemeler
50 Adet kuru patlıcan
10 Adet kuru domates
Yarım kg dana kıyma
3 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı sıvıyağ
1 su bardağı nohut
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Su
Arap dolması sosu
7 diş sarımsak
2 yemek kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı tuz
Arap dolması nasıl yapılır?
Kuru patlıcan ve kuru domatesler sıcak suda 15-20 dakika bekletilir. İç harcı için 3 su bardağı pirinç, yarım kilo orta yağlı kıyma, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı sıvıyağ, 1 su bardağı nohut, 1 çay kaşığı tuz, ince kıyılmış kuru domates, 1 yemek kaşığı nar ekşisi yoğrulur. Patlıcanlar yarılarına kadar iç harç ile doldurulur, tencereye yatay dizilir. Üzerine sıcak su dökülüp kaynamaya bırakılır. Pişmeye yakın nar ekşisi eklenir. Ocaktan alınan dolmaların üzerine suyla seyreltilmiş sarımsaklı naneli sos eklenir. Dolmalar sıcak servis edilir.