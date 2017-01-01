Kuzu tandır tarifi ve malzemeleri! Kuzu tandır nasıl yapılır?

Kuzu tandır malzemeler
1 bütün kuzu butu
250 gr. arpacık soğan
2 baş sarimsak
2 adet defne yaprağı
Pul biber
Kekik
Karabiber
Tuz
Sunumi İçin;
Tırnak pide
Kuzu tandır nasıl yapılır?
Kuzu Eti'ni yıkadıktan sonra karabiber, tuz ve pul biberle ovun. Arpacık soğan, sarımsak, defne yaprağını etle harmanladıktan sonra güvece yerleştirin. Güvecin kapağını kapatmadan önce ağzını folyo ile sarın. Etlerimiz piştikten sonra sunum tabağına önce tırnak pideleri ardından etleri koyun. Afiyet olsun.
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