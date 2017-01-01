Kuzu tandır tarifi ve malzemeleri! Kuzu tandır nasıl yapılır?

Kuzu tandır malzemeler

1 bütün kuzu butu

250 gr. arpacık soğan

2 baş sarimsak

2 adet defne yaprağı

Pul biber

Kekik

Karabiber

Tuz

Sunumi İçin;

Tırnak pide

Kuzu tandır nasıl yapılır?

Kuzu Eti'ni yıkadıktan sonra karabiber, tuz ve pul biberle ovun. Arpacık soğan, sarımsak, defne yaprağını etle harmanladıktan sonra güvece yerleştirin. Güvecin kapağını kapatmadan önce ağzını folyo ile sarın. Etlerimiz piştikten sonra sunum tabağına önce tırnak pideleri ardından etleri koyun. Afiyet olsun.