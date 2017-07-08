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Brokoli salatası
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Brokoli salatası nasıl yapılır? Brokoli salatası tarifi ve malzemeleri...

Hafif ve lezzetli brokoli salatası nasıl yapılır? İşte brokoli salatası tarifi ve malzemeleri...

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 17:44:33 Güncelleme: 17:47:23

Brokoli salatası malzemeler

- Yarım kg brokoli
- 1 demet yeşil soğan
- 2 adet domates
- 1 adet salatalık
- 1 su bardağı kadar haşlanmış mısır tanesi
- Taze nane
- 1/4 çay bardağı sızma zeytinyağı
- Nar ekşisi
- 1,5 limonun suyu
- Doğal meyve sirkesi
- Kaya veya deniz tuzu

Brokolileri buharda pişirin. Az pişmiş olması yeterli. Tabağa aldıktan sonra yeşillikleri, domates ve soğanı doğrayıp üzerine ekleyin. Üzerine önce zeytinyağı, nar ekşisi, limon, sirke ve daha sonrada tuzu ekleyerek karıştırın.

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