Brokoli salatası malzemeler

- Yarım kg brokoli

- 1 demet yeşil soğan

- 2 adet domates

- 1 adet salatalık

- 1 su bardağı kadar haşlanmış mısır tanesi

- Taze nane

- 1/4 çay bardağı sızma zeytinyağı

- Nar ekşisi

- 1,5 limonun suyu

- Doğal meyve sirkesi

- Kaya veya deniz tuzu

Brokolileri buharda pişirin. Az pişmiş olması yeterli. Tabağa aldıktan sonra yeşillikleri, domates ve soğanı doğrayıp üzerine ekleyin. Üzerine önce zeytinyağı, nar ekşisi, limon, sirke ve daha sonrada tuzu ekleyerek karıştırın.