Kağıtta levrek malzemeler



- 2 adet levrek fileto

- 2 adet havuç

- 4 adet brokoli

- 4 adet karnabahar

- 2 adet domates

- 2 adet biber

- 2 diş sarımsak

- 1 adet soğan

- 1,5 tatlı kaşığı tereyağı

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı beyaz sirke

- 1 çay kaşığı toz kişniş

- 1 çay kaşığı karabiber

- 2 çay kaşığı tuz



Kağıtta levrek nasıl yapılır?



Soğanı yuvarlak, havucu daha zor piştiği için ince doğrayın. Havuç dışındaki sebzeleri iri parçalar halinde doğrayın. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağında, domates hariç bütün sebzeleri hafifçe soteleyin. İki büyük parça yağlı kağıt kesin, sebzeleri eşit olarak iki kağıda bölüştürün, domatesleri de ortadan ikiye bölüp ekleyin. Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, sirke, tuz ve baharatları bir kasede harmanlayın. Balık filetolarını sebzelerin üzerine yerleştirin. Yağlı kağıdı, içindeki malzemeler hava almayacak şekilde katlayın. Tamamen kapatmadan önce zeytinyağlı karışımı eşit olarak balıkların üzerine gezdirin. 200 derecede önceden ısınmış fırında 20 dakika ya da kapalı bir tencerede kısık ateşte 20 dakika pişirerek servis edebilirsiniz.

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