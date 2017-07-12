Acı soslu biftek malzemeler



- 500 gram biftek

- 3 adet domates

- 3 adet acı sivri biber

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 2 yemek kaşığı acı sos

- 2 çay kaşığı tuz

- 1,5 çay kaşığı karabiber

- 1,5 tatlı kaşığı tereyağı

- 2 diş sarımsak



Acı soslu biftek nasıl yapılır?



Bifteklerin iki yüzünü de tuz ve karabiberle baharatlandırın. Baharatlandırdığınız bifteği kızgın tavada tereyağıyla mühürleyin. Daha sonra eti ızgara teline alın ve dinlendirin. O sırada rendelemiş domates, salça, sarımsak, tuz, karabiber, acı sos, ince kıyılmış sivri biberi rondodan pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çekin. Bir tencereye tereyağı ilave edin ve pürüzsüz kıvama getirdiğiniz acı sosu ilave edin. Mühürlediğiniz etleri sosun içine yerleştirin ve tencerenin kapağını kapatın. Yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte pişirin. Dilerseniz bu karışımı güvecin içinde fırında da pişirebilirsiniz.

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