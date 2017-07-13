Domates soslu tortellini malzemeler



Hamuru için:



- 2 adet yumurta

- 5 yemek kaşığı eritilmiş margarin

- 2 su bardağı un

- 2 çay kaşığı tuz

İçi için:



- 200 gram kıyma

- 1 yemek kaşığı eritilmiş margarin

- 2 çay kaşığı tuz

Sosu için:



- 3 yemek kaşığı eritilmiş margarin

- 2 adet rendelenmiş domates

- 1 adet sarımsak

- 2 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber



Domates soslu tortellini nasıl yapılır?



İç harcını yapmak için, derin bir tencerenin içerisine margarini alın. Ortasını havuz şeklinde açın. Yumurtaları ve eritilmiş margarini ilave edin. Hamuru güzelce yoğurun. Ardından streç filmle sararak 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Domates sosunu yapmak için, bir sos tenceresinin içerisine margarini alın. Sarımsağı rendeleyerek içerisine ilave edin ve hafifçe soteleyin. Ardından domatesleri ekleyin ve kıvam alana kadar yaklaşık 5-12 dakika kadar karıştırarak pişirin. Kıvam aldığında ocaktan alın, tuz ve baharatlarını ilave ederek dinlenmeye bırakın. İç harcı ve domates sosunu birleştirmek için, hazırladığınız makarna hamurundan ceviz büyüklüğünde bezeler elde edin. Hafif unlanmış tezgahın üzerinde bezeleri hafifçe açın. Ortasına harçtan ilave edin. Üzerini de yine aynı şekilde açılmış hamurla kapatın ve uçlarından birleştirin. Tüm hamura ve harca bu işlemi uygulayın. Ardından bol su dolu, hafif yağ damlatılmış ve tuz eklenmiş bir tencerenin içerisine hazırladığınız tortellini'leri ekleyin, tam kıvamına gelecek şekilde pişirin. Çıkarıp süzdürerek bir tabağın içine aktarın. Üzerine domates sosu ve peynir ekleyerek servis edin.