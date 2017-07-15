Cevizli ravioli iç malzemeler
300 gram mantar
Tuz
150 gr. un
20 gram ceviz
2 adet kuşkonmaz
2 diş sarımsak
2-3 dal taze kekik
Mikro roka filizi
Zeytinyağı
Karabiber
Malzemeleri arzu edilen şekilde doğrayın ve taze kekik, sarımsak ekleyerek zeytinyağında soteleyin. Kuşkonmazı kaynar suda haşlayıp soğuk buzlu suya alın.
Cevizli ravioli hamuru
50 gram un
2 adet yumurta
Tuz
Cevizli ravioli nasıl yapılır?
Tüm malzemeleri sert bir hamur elde edene kadar karıştırın ve yirmi dakika dinlendirin. 5 cm çapında diskler halinde kestiğiniz hamura şekil verin. Tabağa mantarların bir kısmını ve kuşkonmazı yerleştirin. Ardında cevizi ekleyin. Üzerine bir disk hamur koyun. Bu işlemi iki kat yapın ve üstünü roka filizleriyle süsleyin. Afiyet olsun
- Cevizli ravioli
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