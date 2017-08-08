Soya soslu tavuk malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

4 adet fileto tavuk göğsü

2 adet kırmızı dolmalık biber

2 adet kabak

Göz kararı brokoli

5 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay kaşığı karabiber

Soya soslu tavuk nasıl yapılır?

Dolmalık biberleri ortadan ikiye kesin. Çekirdeklerini çıkartın ve uzun ince şeritler halinde doğrayın. Kabakları, bol suda yıkayın ve kabuklarını soymayın. Uç kısımlarını kestiğiniz kabakları, çekirdekli orta kısımlarını kullanmadan dört tarafından uzunlamasına kesin. Elde ettiğiniz kabak dilimlerini bir parmak kalınlığında doğrayın. Fileto tavuk göğüslerini kabak ve biberlerle aynı şekilde uzunlamasına kesin.

Tereyağını geniş tabanlı bir tavada eritin. Öncelikle; tavukları ekleyin, tavayı aralarda sallayarak ya da karıştırarak yüksek ateşte soteleyin. Ardından kabak dilimlerini, brokoliyi ve karabiberi ekleyerek soteleme işlemini sürdürün. Son olarak biber dilimlerini ekleyin ve tüm malzemeyi karıştırarak soteleyin.

Soya sosunu, sıcak su ile karıştırdığınız mısır nişastasını tavaya aktarın. Tavukları, sosunu çekene kadar yaklaşık 5 dakika daha pişirdikten sonra bekletmeden sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.