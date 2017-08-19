Böğürtlenli turta malzemeler

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu

130 gram toz şeker

250 gram un

1 paket kabartma tozu

Böğürtlenli iç harcı malzemeler

2 bardak böğürtlen

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı toz şeker

Servisi için

3 yemek kaşığı pudra şekeri (arzuya göre)

Böğürtlenli turta nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında yumuşayan tereyaşın ve yumurtayı karıştırma kabına alın. Toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu katıp iyice karıştırın. Son olarak elenmiş un ve kabartma tozu karışıma ekleyip tüm malzemeler toparlanana kadar yoğurun. Hamuru ayrı bir kaba alıp üzerini streç filmle kapladıktan sonra buzdolabında 25-30 dakika kadar dinlendirin.

Turtanın iç harcı için; yıkanmış böğürtlenleri toz şeker ve nişasta ilavesiyle sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Isıya dayanıklı, ortalama 25 cm tart kalıbını tereyağıyla yağladıktan sonra buzdolabında dinlenen hamurun yarısından bir miktar daha azıyla kaplayın. Hamurun, kalıbın kenar kısımlarından yukarıya doğru çıkmasını ve kalıbın tırtıklı şeklini almasını sağlayın. Hamur tabanında yırtıklar oluşmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız böğürtlenli iç harcı, turtanın orta kısmını kaplayacak şekilde yayın. Kalan hamuru mutfak tezgahı üzerinde açıp şeritler halinde kesin. İç harcın üzerine kafes görünümünü alacak şekilde yerleştirin. Turtayı 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra oda ısısında kısa bir süre beklettikten sonra pudra şekeri ilavesiyle dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun