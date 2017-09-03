Kavurmalı pilav malzemeler

300 gram kavurma

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak et suyu

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 adet soğan

Kavurmalı pilav nasıl yapılır?

İlk olarak pirinçleri 1 saat kadar suda bekletin ardından berrak bir su çıkana kadar bol suda yıkayın. Pirinçlerin suyunu süzün. Geniş tabanlı bir pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını eritin. Pirinçleri tencereye alın ve orta kısımları şeffaf bir görünüm görene kadar kavurun. Kavrulan pirinçlere sıcak durumda olan et suyu ve tuzu ekleyin. Sadece bir kez karıştırdığınız pilavı, et suyu kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin. Hemen ardından kapağını kapatın ve kısık ateşte, 10 dakika kadar pişirin. Ocağın altını kapadıktan sonra kağıt havlu ya da temiz bir mutfak bezi kullanarak tencereyi sarın ve demlenmesi için pilavı bekletin.

Pilav dinlenirken kavurmayı küçük küpler halinde kesin. Kendi yağı yeterli olacağı için ekstra yağ kullanmadan eti biraz haşlayın. İçerisine bir adet soğan ve arzu ettiğiniz kadar tuz ekleyin. Et kendi suyunu çekince, tereyağıyla kavurun. Demlenen pilavdan arzu ettiğiniz oranda servis tabağına alın. Pişirdiğiniz kavurmadan üzerine ekleyin. Kavurmalı pilavınız hazır! Afiyet olsun.