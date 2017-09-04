HT Magazin'den Güneş Aksüs, evde tarhana hamuru malzemeleri ve yapılışını kaleme aldı

Ev tarhanası malzemeler

4 kg buğday unu

1 kg irmik

2 kg süzme yoğurt

2 kg soğan

2-3 kg domates

3 kg kapya biber (kırmızı)

200-300 gram tereyağı (şart değil ama biz koyuyoruz)

1 demet tarhana otu (yıkanmış)

5 silme yemek kaşığı (50 g) tuz

Ev tarhanası nasıl yapılır?



Domates, biber ve soğanları yıkayıp küp küp doğrayın. Kazanın içine 1 su bardağı su koyup hepsini ekleyin. Tarhana otunu da kazana atıp iyice bastırın. Kapağını kapatın. Eriyinceye kadar pişirin. Piştikten sonra içinden otu çıkarın. Kalan malzemeyi süzgüden veya blender’dan geçirin. Ilık olarak kullanın. 4 kg unun içine irmik, yoğurt ve tereyağını ekleyin. Domatesli karışımı da yavaş yavaş ilave edip yoğurun. Büyük bir kabın içinde karıştırıp mayalanmaya bırakın. Biz 3 gün beklettik. 3 gün sonra balkonda veya terasta yani açık havada, güneşli ve mümkünse hafif rüzgârlı bir günde tarhanaları bir bezin üstüne 1 yemek kaşığıyla dağıtın. Minik minik bölüp elekten geçirin. Odaya aldığınız tepsilerde 1 hafta kadar kurutun ve poşetleyin. Mümkünse bez keselere koyun.

tarhana nasıl yapılır

tarhana hamuru

Tarhana