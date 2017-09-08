Zeytinli açma malzemeler

2 buçuk su bardağı un

1 yemek kaşığı silme tuz

2 yemek kaşığı silme toz şeker

40 gram yaş maya

1 bu bardağı ılık su

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvıyaş

2 yemek kaşığo tereyaş

1 küçük kavanoz siyah zeytin ezmesi

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı çörek otu

Zeytinli açma nasıl yapılır?

Maya ılık su ve şekeri derin bir kapta iyice karıştırıp yarım saat kadar bekletin. Daha sonra unu eleyip tereyağ ve sıvıyağ dışındaki tüm malzemeleri una ekleyin. Mayalı hamuru iyice yoğurun. Ardından sıvıyağını ekleyip yoğurma işlemine devam edin. Hamurun üzerine bir tülbent örterek dinlenmeye bırakın. Zamanınız varsa 2 saat yoksa 1 saat sonra hamurunuzu yaklaşık tenis topu büyüklüğünde porsiyonlara ayırın ve yuvarlayın. Tekrar üzerlerini örtün ve 30 dakika daha mayalanmaya bırakın.

İyice şişen ve büyüyen hamur toplarını yassı ve uzun hale getirin. İçlerine oda sıcaklığında iyice yumuşamış tereyağı, sonra da biraz zeytin ezmesi sürün. Hamuru rulo yapın ve ruloyu birkaç tur burun, iki ucunu birleştirin ve fırın tepsisine yerleştirin. Bir yumurta sarısını zeytinli açmalara sürdükten sonra azar azar çörek otu serpiştirin. Önceden 180 derecede ısınmış fırında üzerleri kızarana kadar 20 dakika civarı pişirin. Zeytinli açmanız hazır! Afiyet olsun.

Zeytinli açma

Zeytinli açma nasıl yapılır

açma