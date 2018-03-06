Kırgın Çiçekler 112. bölümüyle Atv'de izleyicisinin karşısına çıktı. Son bölümde polisten kaçan kızlar direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan aşağı düşüyor. Songül'ün frene basması fakat frenin boşalmasıyla kızların panik halinde bağırırdığı fakat aracın durdurulamayarak uçuruma düştüğü final sahnesinin ardından Kırgın Çiçekler'in 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kırgın Çiçekler 113. bölümüyle final yapacak. İşte Kırgın Çiçekler 113. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (FİNAL FRAGMANI)



Başrollerini Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in paylaştığı Kırgın Çiçekler 112. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından final bölüm fragmanı yayınlandı. Kırgın Çiçekler 12 Mart'ta yayınlanacak 113. bölümüyle ekranlara veda edecek.

İşte Kırgın Çiçekler 113. bölüm fragmanı;

KIRGIN ÇİÇEKLER 112. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin orada olmadığı anlaşılır. Kader paniğe kapılarak Yavuz'un yaşadığını iddia eder. Kızlar korku içinde kalır. Ali olayın iç yüzünü öğrenerek, kızları teslim olmaları için ikna eder.

Kızlar hamile olduğu için Songül'ü olayın dışında tutarlar. Herkes sevdikleriyle vedalaşırken, Songül'ün kardeşlerini hapse göndermeye niyeti yoktur.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCULARI

İpek Karapınar (Feride) Özgür Çevik (Toprak) Biran Damla Yılmaz (Eylül) Veda Yurtsever (Nazan) Tayanç Ayaydın (Ejder) Esra Dermancıoğlu (Zehra) Deniz Uğur(Macide) Gökçe Akyıldız (Songül) Hazar Motan (Cemre) Çağla Irmak (Kader) Aleyna Solaker (Meral) Mehmet Aykaç (Serkan) Arif Diren (Güney) Burak Tozkoparan (Ali) Nil Keser (Defne) Eylül Su Sapan (Harika) Elif Ceren Balıkçı (Sedef) Burcu Almeman (Selin) Kaan Kasapoğlu (Mert) Hazal Benli (Fadik) Esma Yılmaz (Büşra) Erdoğan Sıcak (Sadri) Sacide Taşaner (Neriman) Zeynep Irgat (Hediye)

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