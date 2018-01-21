Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği hava durumu için 21 Ocak raporu yayımlandı ve güncel hava durumu tahmin bilgileri paylaşıldı. Öte yandan Meteoroloji, geçtiğimiz günlerde İstanbul kar yağışı için tarih vermişti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Ocak hava durumu tahminleri.

HAVA DURUMU (21 OCAK)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İstanbul ,Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Pazartesi)sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, rüzgarın genellikle güney yönlerden, zamanla Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Batı Akdeniz ve Muğla Kıyılarında görülecek yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI O TARİHTE BEKLENİYOR

İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor.

Çatalca'daki meteoroloji radarı ise anlık yağış bulutlarını takip ederek, 2-3 saat öncesinde yağışın cinsini ve miktarını tespit ederek şiddetli yağış uyarısı yapıyor.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin AA muhabirin soruların yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, dün şu açıklamalarda bulundu.

Kocaman, rüzgarın hızının saatte 80 ve 100 kilometreye kadar çıkacağını dile getirdi.

Dünkü tahmin haritasının her zaman rastlanılan bir durum olmadığını belirten Kocaman, rüzgar, fırtına, şiddetli yağış, kar, karayel ve lodos fırtınasının bir arada görüleceğini, Türkiye'nin bütün hava olaylarını aynı anda yaşayacağını anlattı.

Kocaman, özellikle yurdun batı kesimleri, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde yarın sabah saatlerine kadar karayel, doğu kesimlerde ise lodos fırtınasının etkili olacağını vurgulayarak, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı tedbirli olmalarını, sobalarını söndürmeden uyumamaları gerektiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini ifade eden Kocaman, Doğu Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış görüldüğünü, Mersin, Adana, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş civarındaki sel olabileceğini için yetkilileri ve vatandaşları uyarmak istediklerini vurguladı.

Rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek." dedi.

MEHMETÇİĞİN HAVA DURUMU

AFRİN °C, 13°C

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başlattığı Afrin'de havanın bugün 13 derece olması bekleniyor. Havanın bulutlu olacağı ve ardından da güneş açacağı, yapılan tahminler arasında.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile, İstanbul ,Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C , 9°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği bekleniyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C , 7°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği bekleniyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor Rüzgarın; güney yönlerden Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 Km/sa), Güney Ege kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların ; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kıyıların kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Batısının parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C , 13°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C , 13°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C , 15°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C , 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C , 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

KONYA °C , 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden Düzce ve Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C , 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C , 1°C

Parçalı bulutlu

KARS °C , 1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C , 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C , 5°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C , 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C , 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C , 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Batı Akdeniz ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğleden sonra açıkları 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) gece batısı 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara Denizi

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmurlu Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Ege Denizi

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğleden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa) yer yer 9 (90 km/sa) gece 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m öğleden sonra güneyi 4,0 ila 5,0m Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

Akdeniz

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğleden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam doğusu 7 ila 9 (75-90 km/sa) gece 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve 4 ila 6 (30-50 km/sa) gece 5 ila 7 (40-60 km/sa) doğusu 8 (75 km/sa) kuvvetinde; Dalga:2,0 ila 3,0m akşam batısı 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, siste zayıf.

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