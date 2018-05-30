İstanbul'da önceki gün 96 yaşında hayatını kaybeden İstanbul âşığı tarihçi Semavi Eyice, hocaların hocası Halil İnalcık’ın Fatih Haziresi’ndeki kabrinin yanı başına defnedilecek.

Çoklu organ yetmezliğinden önceki gün hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice için Fatih Camii’nde öğleyin cenaze töreni düzenlenecek. Eyice’nin naaşı, kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

Semavi Eyice’nin, 25 Temmuz 2016 yılında 100 yaşında vefat eden hocaların hocası, tarihçilerin şeyhi olarak bilinen Halil İnalcık’ın hemen yanı başında defnedileceği öğrenildi. 1857-1924 yılları arasında yaşamış biyografi yazarı, tarihçi ve şair Ali Emiri Efendi de Fatih Haziresi’nde yatıyor. 2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Eyice, aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü’nün sahibi. Osmanlı ve Bizans tarihi uzmanı olan Eyice’nin 400’ü aşkın bilimsel makalesi ve çok sayıda kitabı bulunuyor. Bir “İstanbul âşığı” olarak da tanınan Eyice, Anıtlar Kurulu’nda görev yapması dolayısıyla birçok tarihi yapının yok olmaktan kurtarılmasına olanak sağladı. Eyice’nin ayrıca İstanbul’un tarihi eserleri konusundaki çalışmalarının dışında Toroslar’daki arkeolojik alanlar ve Balkan ülkelerindeki Osmanlı eserleri hakkında araştırmaları da bulunuyor.

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