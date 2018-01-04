Eskişehir'in Seyitgazi ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Sarayören Köyü'nde yer alan, bunun yanında 800 yıl önce yapıldığı tahmin edilen "Alpanos Hamamı" tarihi ve yer altından gelen termal suyuyla dikkat çekiyor. Yıllarca köylü tarafından kullanılan hamam, son zamanlarda bakımsızlıktan dolayı kaderine terk edilmiş durumda bekliyor. Buna rağmen hamamın altından sıcak su kaynamaya devam ederken, her gün litrelerce su boşa akıyor. Köy sakinleri, kükürtlü olmasından dolayı birçok cilt hastalığına iyi gelen suyun yeniden değerlendirileceği günleri bekliyor.

İHA'nın haberine göre hamam hakkında bilgiler veren Sarayören Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Demir, çocukluğunda girdiği hamamın şimdilerde kaderine terk edildiğini söyledi. Kışın bile sıcak suyun hamam altından çıktığına vurgu yapan Başkan Demir, "Kükürtlü bir suyu var bu hamamın. Boşa akıyor ve genelde bahçe sulamaya kullanılıyor.

Şu anda başka bir faydası da yok. Hamamımız zamanında yapılmış ve sonradan deforme olduğu için üzeri betonla ve sıvayla kapatılmış. Harap olmuş bir vaziyette şu anda duruyor. Tarihini bilen yok ama Osmanlı'dan çok daha önceye dayanıyor. Daha öncesinde bu köye gelenler, ilk kurulduğu tarihte Alpanos ismi vermiş. Bu isim de köyü ilk bulan kişinin ismi olarak düşünülüyor.

Çocukluğumda hatırlıyorum, bu hamam yazları özellikle hiç boş kalmazdı. Tabii o zamanlar köyde insan çoktu. Şu anda yeni nesil şehre yöneldiği için köyde fazla insan bulunmuyor. Yazları yine tek tük insanlar giriyor. Burası bir hamam ve kışın bile şu vaziyette suyu ılık olduğu için rahatça kullanılabilir.

Hastalıklara da şifa olduğu söyleniyor. O zamanlar bir inceleme yapılmış, suyu kükürtlü çıkmış. Kaşıntı ve sedef hastalığı gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Daha sonra ilgilenilmediği için hamam kendi haline bırakılmış. Bu hamamın Kültür Varlıkları Kurulu'na devredildiği anlatılıyor. Bu yüzden kimse sahiplenemiyor ve dokunamıyor" dedi.

Alpanos Hamamı

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