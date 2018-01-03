İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, Asurlular zamanında yapıldığı tahmin edilen Eğil Kalesi ve Kral Mezarlarını ışıklandırmak için çalışma başlattı.
AA'nın haberine göreEğil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tarihi Eğil Kalesi ve Kral Mezarları'nda ışıklandırma yapılması amacıyla hazırlanan proje, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.
Işıklandırmanın ardından güzel bir görünüme kavuşacak olan Asur Kalesi ve Kral Mezarları projesi için 300 bin lira ödenek ayrıldı.
Eğil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kürşad Atak, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik açıdan turizm cenneti olan Eğil'in kültür varlıklarını korumak için çaba gösterdiklerini söyledi.
Tarihi eserleri korumanın, onarmanın ve turizme kazandırmanın önemli olduğunu kaydeden Atak, bu nedenle Diyarbakır'ın en önemli tarihi yapılarından biri olan Eğil Asur Kalesi ve Kral Mezarları'nın ışıklandırmasına önem verdiklerini bildirdi.
Eğil Asur Kalesi ve Kral Mezarları'nın çevresini, gecesiyle de gündüz gibi yaşanabilir bir mekan haline getirmek amacıyla hazırladıkları projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca kabul edildiğini aktaran Atak, "Işıklandırma projesiyle kaleye ve çevresine daha güzel bir görüntü vermek için çalışmalar başladı. İlçenin gözde mekanlarından olan kalenin ışıklandırılmasıyla nostaljik bir görünüm alması sağlanacak." ifadelerini kullandı.
Atak, kalenin Asurlular döneminde yapıldığının tahmin edildiğini, oldukça büyük bir alana inşa edilen kalenin iç kısmının o dönemde sığınak ve depo olarak kullanıldığını hatırlattı.
Kalenin ön kısmında, uzun çivi yazısı ile Asur kralının figürünün bulunduğunu anlatan Atak, şunları kaydetti:
"Yazı tamamen okunmuyor olsa da kolayca takip edilebilir. Yazı ve figür ikindiden sonra, güneşli günlerde net görülebilir. Kalede, bulunan çivi yazısının bir kral figürü ile birlikte bulunmuş olması, Asurlulara ait olduğu görüşünü güçlü kılmaktadır."
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