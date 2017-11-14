İstanbul'un önemli simgelerinden birisi olan tarihi Beyazıt Kulesi’nin ışıklandırma ile gökkuşağına dönen rengârenk görüntüsü havadan görüntülendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Süleymaniye Camii’nin manzarasına renk katan kule kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yangınları gözetlemek ve haber vermek amacıyla İstanbul’un Beyazıt semtinde inşa edilen kule iki kez yandı.

Kule üçüncü kez Sultan II. Mahmud zamanında, 1828 yılında Senekerim Balyan’ın mimarlığı altında tekrar yapıldı. Uzun süre geceleri farklı renklerde aydınlatılarak İstanbullulara ertesi günün hava tahmininin duyurulması için kullanıldı. Kulenin mavi renkte aydınlatılması ertesi gün havanın açık olacağını, yeşil yağmuru, sarı renk sisi ve kırmızı renk ise kar yağışını haber veriyor. Kule eskiden olduğu gibi yangın gözetleme, meteoroloji ve yol durumunu bildirmek amacıyla kullanılıyor.